A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nun 7. etabını, Astana takımından Pello Bilbao kazandı. İspanyol sporcu yarış sonrası düzenlenen basın toplantısında, etabı kazandığı için çok mutlu olduğunu ve bundan sonra takım arkadaşı Miguel Angel Lopez'in genel klasman liderliğini alması için çalışacaklarını söyledi. Bilbao'nun açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Müthiş bir gün oldu. Yarış öncesi etap kazanmak gibi bir hedefim yoktu ama her şeyiyle müthişti. Dario Cataldo gruptan kaçmak zorundaydı. Tüm atakların devam ettiği bir noktada, önlerden seçtiğimiz bir bisikletçiyi takip etmem gerektiğini düşünmeye başladım. Sona yaklaştığımızda, Andrey Zeits'la başbaşa kaldık. Burada iş, bacaklardaki kuvvetten de öteye geçerek, etap galibiyeti için psikolojik bir savaşa dönüştü. Gitmek için doğru zamanı buldum ve dönüp arkama bile bakmadım. Burada (L’Aquila'da) 10 yıl önce yaşanan deprem felaketini de göz önüne alırsak, muazzam ve özel bir zafer elde ettim. Giro benim için çok özel çünkü; geçen yıl hayatımın en iyi derecesini burada yaptım. Ancak bugün ondan da iyisini başardım. Miguel Angel Lopez'le birlikte Giro'yu kazanmak istiyoruz."