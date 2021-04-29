Pelkas: Sonuna kadar savaşacağız

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, FB TV’ye iddialı açıklamalarda bulundu.

“Her maça farklı bakıyoruz. Her maça yüzde 100 hazırlanıyoruz. Kazanmamız gerekiyor. Karşımızda (Alanyaspor) son 2-3 senedir iyi oynayan ve rakipleri zorlayan bir rakip var. Çok koşuyorlar, çok mücadele ediyorlar. Biz öncelikle kendi oyunumuza bakıyoruz. Neleri iyi yapabilirize yönelmeliyiz. Elimizden gelen bütün mücadeleyi gösterip, başarılı bir şekilde döneceğimize inanıyorum.”

‘Hep kazanmak istiyor’

“Özellikle Emre hocamızın gelişinden sonra daha iyi oynuyoruz. Oyunla ilgili daha değişik fikirleri düşünüyoruz. Kendisi de çok büyük deneyim sahibi. 22-23 yıldan fazla futbolculuk deneyimi var ve gerçekten kariyeri çok başarılı. Biz futbolcuları da çok iyi anlıyor. Sinirliğinde görmek istemezsiniz (Gülüyor). Mantalitesinde hep kazanmaya odaklanmak var. Her maç geliştiğimizi görüyoruz. Bu şekilde de devam edeceğimizi düşünüyorum.”

‘Bizimle olsunlar’

“Bütün takım arkadaşlarım ve kendi adıma şu sözü verebilirim: Sonuna kadar savaşacağız. Ne olursa olsun savaşacağız ve mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Umarım hep beraber kutlayabiliriz. Herkes bizimle olmaya devam etsin. 6-7 yıl önce okuduğum bir söz vardı, ‘Eğer arma için sonuna kadar savaşırsanız, insanlar isminizi hatırlar’ diye. Savaşacağımın sözünü verebilirim.”



