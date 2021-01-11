Pelkas fırtınası devam ediyor! Son 4 maç boşu yok...

Fenerbahçe'de son haftalarda Pelkas fırtınası var. Başakşehir maçında ikinci golü atıp takımı rahatlatan Yunan oyuncu Pelkas, BB Erzurumspor maçında da kilidi açan oyuncu oldu. İlk golde Mert Hakan Yandaş'a güzel bir asist yapan Pelkas, ikinci golü de kendi atmayı başardı.

Pelkas oynadığı son 4 maçta da gol veya asist katkısı yaptı ve boş geçmedi. Sezon genelinde 4 gol - 4 asist yapan Pelkas bu alanda Ozan Tufan'ı yakaladı ve Fenerbahçe'nin gole en çok katkı yapan iki oyuncusundan biri oldu

Gaziantep-Fenerbahçe (Pelkas 1 gol)

Kasımpaşa-Fenerbahçe (Pelkas 1 asist)

Fenerbahçe-Başakşehir (Pelkas 1 gol)

BB Erzurumspor-Başakşehir (Pelkas 1 gol-1 asist)