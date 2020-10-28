Fenerbahçe’deki kariyerine hemen adapte olan ve takıma uyum sağlayan Dimitris Pelkas, Yunan basınına konuştu. Fenerbahçe’deki kariyerine hemen adapte olan ve takıma uyum sağlayan Dimitris Pelkas, Yunan basınına konuştu.

Yıldız oyuncu her şeyin hızlı geliştiğini aktararak, “Perşembe günü takımla ilk çalışmamdan sonra cumartesi günü hemen maça çıktım. Teknik direktörümüz benimle konuşarak, bana güvendiğini iletti. İlk maçında da gol atmak benim açımdan güzel oldu. Hızlı bir başlangıç yaptım. Son durumdan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe’ye transferim de 1-2 gün içinde resmiyet kazandı zaten. İstediğim bir transferdi” ifadelerini kullandı.