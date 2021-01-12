Fenerbahçe’nin son haftalarda yakaladığı müthiş çıkışta en çok pay sahibi olan isimlerden biri Dimitris Pelkas. Yıldız futbolcu, çok kritik bir dönemde formunu yükseltmeyi başardı. 27 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa karşısında 2 asistle galibiyetin mimarı oldu. Pelkas, kritik Alanya maçında takımının 2. golünü kaydetti. Yunan yıldızın formu, dünkü Erzurum mücadelesinde ise adeta tavan yaptı. Pelkas, takımının hücumda etkisiz olduğu dakikalarda sahneye çıktı, Mert Hakan’a ‘al da at’ dercesine pas vererek perdeyi açan golün asistini yaptı.

Hem atıyor hem attırıyor

Başarılı futbolcu daha sonra Sinan’ın pasında kaleci Kayacan’la karşı karşıya kaldı ve şık bir vuruşla farkı 2’ye çıkararak takımını rahatlattı. Dimitris Pelkas, ligde 4 golle Ozan’la birlikte takımının en skorer ismi. Asist sayısında (5) ise Caner’in (6) ardından ikinci sırada. Yunan yıldız, toplam 9 golde pay sahibi olarak Fenerbahçe’nin skora en çok katkı veren futbolcusu konumunda.