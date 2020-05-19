Kırmızı çiçekleri olan pelin otu, genel olarak Akdeniz Bölgesinde yetişir. Akdeniz ikliminin görüldüğü her bölümde kendiliğinden ortaya çıktığı görülebilir. Bununla beraber, çöl iklimi ve soğuk iklimler haricinde dikkatli olunması halinde, her bölgede ekilerek yetiştirilebilir. Lezzeti oldukça acı olan Pelin Otu insan sağlığına önemli faydalar sağlayabiliyor.

Pelin otu nedir?

Papatya ailesinden veya bileşikgiller olarak anılır. Anadolu'da doğal şekilde bulunan Pelin Otu, birçok iklime uygun, 120 santim boylarına kadar uzanabilen bitki türüdür. Hekimlerin tavsiyesi doğrultusunda kullanılan bitki, özel kokulara sahiptir. Yaprakları çok parçalı olan Pelin Otu, eski dönemlerde çeşitli içkilerde acı tat verdiği için kullanılmıştır. Ancak 1908 tarihinden bu yana, içkilere eklenmesi yasaklanmıştır. Çiçek açtıktan bir süre sonra toplanmaya başlanır.

Pelin otunun faydaları nelerdir?

Pelin Otu, diğer yararlı bitkiler gibi insan sağlığı açısından önemli faydalara sahiptir. Pelin Otundan doğru şekilde fayda sağlanmak isteniyorsa, uzmanlara danışılmalı ve buna göre tüketilmelidir.

- Yüksek ateş düşürücü özelliği bulunur. Pelin Otu özellikle enfeksiyona bağlı gelişen yüksek ateşin düşürülmesi adına, yüzyıllar öncesinden bu yana alternatif tıpta kullanılmıştır.

- Safra yollarından bulunan rahatsızlıkları giderici etkisi bulunur. Ayrıca hazımsızlık ve iştahsızlık yaşanması halinde, Pelin Otu tüketilerek bunlar giderilebilir.

- Tonik etkisi olduğu için bedenin güçlenmesini sağlayıcı faydalara sahiptir. Pelin Otu vücudun daha dinç kalmasına özellikle katkı sağlayabiliyor.

- Uyku düzensizliği yaşanıyorsa, hekim tavsiyesi alınarak Pelin Otu tüketilebilir. Pelin Otu tüketiminde dikkat edilmesi gereken husus, mutlaka uzman bilgisi alınmasıdır. Bazı hastalarda özellikle böbrek yetmezliği bulunan kişilerde ve mide ülseri sorunu yaşayan kişilerde tüketilmesi önerilmez.

Bu nedenle Pelin otu tüketirken mutlaka uzmanlardan bilgi almak gereklidir. Bilgi alındıktan ve dozajı ayarlandıktan sonra tüm faydalarından yararlanılabilir.

Pelin otu ne işe yarar?

Pelin otunun ne işe yaradığı konusu on yıllardır merak ediliyor. Bunun için çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmış bu bitkinin ne işe yaradığı ortaya çıkarılmak istenmiştir. Çalışmalar henüz tamamlanmamış olsa da faydalarına yönelik bazı tavsiyeler bulunuyor. Pelin Otu ne işe yarar sorusunun cevabı.

Kekelemeyi giderebilir

Pelin Otu kekeme rahatsızlığı yaşayan bireylerde önemli faydalar sağlamıştır. Yapılan çalışmalar uzman görüşü alındıktan sonra bu yönde kullanıldığında, bu rahatsızlığın büyük bölümünü giderebildiğini göstermiştir.

Bağırsak kurtlarını bitirir

Çağın önemli sorunlarından birisi bağırsaklarda oluşan kurtlanma olayıdır. Düzensiz beslenme veya şekerli gıdaların aşırı tüketilmesi buna neden olabiliyor. Pelin Otu, bağırsaklarda oluşan kurtların yok edilmesinde yardımcı niteliğe sahiptir.

Sara rahatsızlığını giderebilir

Yapılan bazı çalışmalarda pelin otunun sara rahatsızlığını giderdiği ortaya çıkarılmıştır.

Pelin otu kullanımında en önemli ayrıntı, uzman bilgisidir. Uzman bilgisi alınıp kullanıldığında yukarıda belirttiğimiz tüm faydalardan yararlanılabilir.

Pelin otu ne için kullanılır?

Pelin otu, çok amaçlı tüketilebildiği gibi sadece bir rahatsızlık nedeniyle kullanılabilir. Kişinin rahatsızlığı neyse buna göre uzmanlara danışabilir ve bilgi elde edebilir. Pelin Otunun ne için kullanılabildiğine bakalım.

Alternatif gereken durumlarda kullanılabilir

Bazı rahatsızlıklar modern tıpla çözülemeyebilir. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Örneğin kekemelik bazı durumlarda psikolojik olabilir. Bunun için rahatlatıcı etkilere sahip olan Pelin Otu kullanılarak, psikolojik anlamda rahatlama sağlanabilir. Kısaca modern tıpta aşama kaydedilmezse, bazı rahatsızlıkların son bulması adına başvurulabilir.

Pelin otu tüketiminde dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, aşırı tüketilmemesi gerekliliğidir. Eğer 1 hafta boyunca sürekli tüketilmiş ise 1 hafta ara verilmelidir. Dozaj hakkında mutlaka doktor bilgisi alınmalıdır.

Pelin otu nasıl tüketilebilir?

Pelin otu çeşitli yöntemlerle kullanılabilen otlar arasında yer alır. Sıklıkla kullanım şekli çay formuna getirilip içilmesidir. Bunun yanında, toz haline getirilip çeşitli yiyeceklerde kullanılabilir. Ayrıca çeşitli karışımlarla farklı alanlarda fayda sağlanabilmesi mümkün olabilir. Pelin Otunu çay formunda tüketmek için 1 yemek kaşığını cezveye ekleyebilir, üzerine 1,5 su bardağı kaynamış su ekleyebilirsiniz. Ardından 12 dakika kadar demlenmesini bekleyerek sonrasında tüketmeye başlayabilirsiniz.



