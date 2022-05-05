Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Yarı Final mücadelesinde Manchester City'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada, attığı 2 gol ile takımının finale çıkmasında büyük rol oynayan Brezilyalı futbolcu Rodrygo'ya övgüler gelmeye devam ediyor.

Dünya futbolunun efsane ismi Pele de Rodrygo'nun başarısına kayıtsız kalmadı ve genç futbolcuyu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tebrik etti.

Pele'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Seni tebrik edeceğim günün geleceğini her zaman biliyordum dostum. Çok çalışan ve işini sevenler için başka yol yoktur. Bize birçok sevinç getireceksin, Rodrygo. Tebrikler Real Madrid! Finali izlemek için sabırsızlanıyorum!"

Rodrygo da Pele'nin nazik sözlerine teşekkür ederek şu yanıtı verdi:

"Sözlerin için teşekkür ederim, Kral. Öğütlerini asla unutmayacağım ve sana sonsuza dek minnettarım."

Pele, Rodrygo'nun büyük bir destekçisi

İspanyol basınında yer alan habere göre Brezilyalı efsane, vatandaşı olan genç yıldız adayını Santos günlerinden beri takip ediyor ve her fırsatta desteğini dile getiriyor.



