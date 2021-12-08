Pele'den kötü haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı
Dünya futbolunun efsane ismi Pele'den kötü haber geldi. 81 yaşındaki Brezilyalı efsane, Eylül ayında kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat olmasının ardından tedavisine devam etmek için yeniden hastaneye kaldırıldı.
BBC'de yer alan habere göre 81 yaşındaki Brezilyalı efsane Pele, Eylül ayında kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat olmasının ardından tedavisine devam etmek için yeniden hastaneye kaldırıldı.
Brezilya efsanesinin durumunun stabil olduğu açıklanırken birkaç gün içinde taburcu edilmesinin beklendiği duyuruldu.
Pele, Eylül ayında kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat olmuş ve yaklaşık 1 ay hastanede kalmıştı. O dönemde efsane ismin kemoterapi tedavisi görmesi gerektiği belirtilmişti.
Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, kariyerinde FIFA Dünya Kupası’nı 3 kez kazanma başarısı gösterdi.