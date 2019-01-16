Brezilyalı futbol efsanesi Pele, Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football'e verdiği röportajda Kylian Mbappe'ye övgüler yağdırdı.

78 yaşındaki Pele, 2018 Dünya Kupası'nda ülkesiyle şampiyonluğa ulaşarak kendisinden sonra 20 yaşından önce bu başarıya ulaşan ilk futbolcu olan Paris Saint Germain'in yıldızıyla ilgili şunları söyledi:

"Mbappe, bana ithafta bulundu. Açıkçası hakkımda söyledikleri beni derinden etkiledi ve bu yüzden ona teşekkür ediyorum. Ancak beni daha çok mutlu etmesi için bir Dünya Kupası daha kazanması lazım.

Bence Mbappe, yeni Pele olacak. Pek çokları bunu söylerken dalga geçtiğimi düşünüyor ama hayır. Bu, kesinlikle bir şaka değil."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler