Pele 80 yaşında, kariyerinde yok yok!

Pelé, Santos ve Brezilya milli takımında geçirdiği süre boyunca tüm dünya için gerçek bir futbol efsanesine dönüştü. Üç kez Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilyalı efsane, Santos ile 24 kupa kaldırdı ve 1977'de New York Cosmos'ta emekli oldu. İşte Pele'nin efsanevi kariyeri...