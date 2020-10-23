Pele 80 yaşında, kariyerinde yok yok!
Spor tarihinin efsane ismi Pele, 80 yaşında! Brezilyalı efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento ya da dünyaca bilinen adıyla Pele'nin kariyerinde yok yok. Üç kez Dünya Kupası şampiyonu olan ve Santos ile 24 kupa kaldıran Brezilyalı efsanenin kariyerini birlikte inceleyelim.
Pelé, Santos ve Brezilya milli takımında geçirdiği süre boyunca tüm dünya için gerçek bir futbol efsanesine dönüştü. Üç kez Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilyalı efsane, Santos ile 24 kupa kaldırdı ve 1977'de New York Cosmos'ta emekli oldu. İşte Pele'nin efsanevi kariyeri...