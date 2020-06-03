Pedro'ya teklif yağıyor

Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi ile Chelsea'den ayrılmayı planlayan İspanyol oyuncu Pedro için Juventus da dahil olmak üzere birçok önemli ekibin devreye girdiği belirtildi.

03 Haziran 2020, Çarşamba 14:25 Son Güncelleme:
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Pedro'ya teklif yağıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile sözleşmesinin sonuna gelen var takımdan ayrılması beklenen Pedro'nun talipleri artıyor. 

Bir dönem Fenerbahçe 'nin de gündeminde olduğu belirtilen oyuncu için Mundo Deportivo, teklifte bulunan 5 takımı açıkladı. 

Juventus, Real Betis, Valencia, Roma ve Sevilla; tecrübeli oyuncu için teklifte bulunan ekipler olarak öne çıkıyorlar. Son yıllarda yaptığı serbest transferler ile dikkat çeken Juventus'un, bu transfer adına da iddialı durumda olduğu aktarılıyor.

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