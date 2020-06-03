İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile sözleşmesinin sonuna gelen var takımdan ayrılması beklenen Pedro'nun talipleri artıyor.

Bir dönem Fenerbahçe 'nin de gündeminde olduğu belirtilen oyuncu için Mundo Deportivo, teklifte bulunan 5 takımı açıkladı.

Juventus, Real Betis, Valencia, Roma ve Sevilla; tecrübeli oyuncu için teklifte bulunan ekipler olarak öne çıkıyorlar. Son yıllarda yaptığı serbest transferler ile dikkat çeken Juventus'un, bu transfer adına da iddialı durumda olduğu aktarılıyor.