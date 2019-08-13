Siyah-Beyazlılar, sol bek transferi konusunda Fransa Ligue 2 ekibi Guingamp’ın başarılı futbolcusu Pedro Rebocho’yla anlaşmaya varmıştı. 24 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayan Kara Kartal, yeni oyuncusunu önceki gün İstanbul’a getirmişti. Dün sağlık kontrolünden geçirilen Portekizli futbolcu, Beşiktaş’a imzayı attı. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Beşiktaş’ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho’ya, ’Beşiktaş ailesine hoş geldin’ der, başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Satın alma opsiyonu 2.5 milyon Euro

Tecrübeli futbolcu, Siyah-Beyazlılar’a imzayı atmasının ardından dün ayağının tozuyla Kara Kartal’ın ilk idmanına çıktı. Rebocho’nun satın alma opsiyonunun 2.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Ek olarak tecrübeli oyuncu, Beşiktaş’tan 700 bin Euro kazanacak.

Portekizli sol bek, imzanın ardından Beşiktaş’la idmanına çıktı. Yeni hocası ve arkadaşlarıyla tanıştı.

Göreve hazır...

Yeni teknik ekibi ve arkadaşlarıyla tanışan Rebocho’nun, cumartesi günü Spor Toto Süper Lig’de Sivasspor’la oynanacak karşılaşmaya kadar görev hazır olması bekleniyor. Rebocho, bu sezon 3 haftası geride kalan Ligue 2’de 1 maça çıkmıştı. Portekiz ekibi Benfica’nın altyapısından yetişen Pedro Rebocho, 2017- 2018 sezonundan bu yana Guingamp forması giyiyordu.

İlk FANATİK duyurmuştu

Beşiktaş’ın Pedro Rebocho transferini ilk FANATİK duyurmuştu. Editörümüz Safa Can Konuksever’in imzasıyla 7 Ağustos’ta yayınlanan haberin ardından Siyah-Beyazlılar, 2 gün sonra transferi açıklamıştı.

Safa Can Konuksever