Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Guingamp'tan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Pedro Rebocho, sezonun tamamlanmasını beklemeden Siyah Beyazlılar'a veda etmek zorunda kalmıştı. Portekizli sol bekten ayrılık süreciyle ilgili gündem yaratacak açıklamalar geldi. Fransız So Foot Dergisi'ne konuşan 25 yaşındaki futbolcu konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Beşiktaş'taki ilk yarım sezonum çok iyi geçmişti. UEFA Avrupa Ligi maçları başta olmak üzere 15 karşılaşmada oynamıştım. Ancak Ocak'tan itibaren ufak bir problemle yüz yüze geldik. Kontratım, en az 20 maçta 45 dakika forma giymem hâlinde Beşiktaş'ın beni otomatik olarak satın almasını öngörüyordu. Bununla birlikte kulübün finansal sıkıntıları vardı ve maaşlarımız ile geç ödeniyordu.

Takımdaki 17. maçımdan önce İngilizce bilen yardımcı antrenör, beni alacak paraları olmadığını ve satın alma opsiyonunun kaldırılması için Guingamp ile görüşmek gerektiğini söyledi. Aksi hâlde hiç oynayamayacaktım. Bana karşı dürüst davrandı ve yönetimin mesajını olduğu gibi iletti. Guingamp da akıllıca davranarak opsiyonu kaldırmayı kabul etti çünkü oynamamın ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Fakat bu bir ay gibi uzun bir süre aldı. Arkasından da koronavirüs ortaya çıktı ve ligler durduruldu.

Her şeye rağmen Türkiye'de güzel zaman geçirdim. İstanbul harika bir şehir. İyi bir kulüpteydim ve taraftarlar da çok ateşliydi. Stattan bahsetmeye ise hiç gerek yok. Kontratımın öngördüğü gibi orada dört yıl boyunca kalabilirdim. Ancak satın alma opsiyonu gereği oynayamayacağım ortaya çıkınca her şey bitti. O günden beri yeni bir fırsat arıyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler