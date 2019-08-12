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Pedro Rebocho, takım arkadaşlarıyla tanıştı

Pedro Rebocho, takım arkadaşlarıyla tanıştı

12 Ağustos 2019, Pazartesi 16:34
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Pedro Rebocho, takım arkadaşlarıyla tanıştı

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, takım arkadaşlarıyla tanıştı. Portekizli oyuncu ilk çalışmasını da takımdan ayrı olarak gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ın Fransa temsilcisi Guingamp'tan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Pedro Rebocho, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 1 yıllığına siyah-beyazlı ekibe bağlayan imzayı attı. Sözleşme imzalanmasının ardından sabah antrenmanına katılan Rebocho, takım arkadaşları ve teknik ekiple tanıştı. Portekizli futbolcu daha sonra takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmayı tamamladı

(FOTOĞRAFLI)

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