Beşiktaş'ta savunma operasyonu devam ediyor... Sessiz sedasız yürütülen görüşmelerin ardından Villarreal’in stoperi Victor Ruiz’i bitiren Beşiktaş, aradığı sol beki Fransa'da buldu. Siyah Beyazlı ekip, Guingamp formasıyla Ligue 1’de oldukça iyi bir performans gösteren Pedro Rebocho'yu 1 yıllık satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattı. Transferin ardından açıklamalarda bulunan Fransız ekibinin teknik patronu Patrice Lair, ''Pedro Rebocho çok iyi bir futbolcu, harika bir insan. Ciddi ve oldukça profesyonel birisi. Eğer böyle devam ederse kariyerinde çok daha büyük yerler görür.'' dedi.

Pedro Rebocho kimdir?

23 Oca 1995 Evora doğumlu olan Pedro Rebocho, futbola 2008 yılında Benfica altyapısında başladı. Portekiz ekibinin alt yaş gruplarında forma giyen Rebocho, daha fazla forma şansı bulmak adına 2016 yılında Moreirense'ye transfer oldu. Moreirense'de 33 maça çıkan başarılı futbolcu, yaptığı 4 asistle dikkatleri üzerine çekti. Portekiz ekibinde gösterdiği performansın ardından Fransa'nın yolunu tutan Rebocho, Guingamp'ın yolunu tuttu. Fransız ekibinde formayı kapan ve istikrarlı görüntüsü ile dikkat çeken genç oyuncu, hücuma yaptığı destek ve savunma performansıyla alkış topladı.

24 yaşındaki başarılı futbolcu, geçen sezon takımı küme düşmesine rağmen Ligue 1’de oldukça iyi bir performans gösterdi. 38 haftalık maratonun 36 maçında sahada olan Rebocho, yaptığı 8 asistle dikkat çekti. Portekizli yıldız, lig kupası ve Fransa Kupası’nda ise görev yaptığı 7 karşılaşmada, 4 kez gol pası verdi.

Portekiz'in alt yaş gruplarında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, henüz A Milli Takım formasını giyemedi. 1.71 boyundaki sol bekin piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

Abdullah Avcı çok istedi

Caner Erkin’in kamptaki görüntüsü ve hazırlık maçlarındaki performansı beklentilerin altında kalırken, teknik direktör Abdullah Avcı, Adriano’nun ayrılmasını da göz önünde bulundurarak sol beke mutlaka bir transfer istemişti. Avcı’nın, Pedro Rebocho ismini uzun süredir ekibine takip ettirdiği ve bu transferde oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi.

Ligue 2’de devam etmek istemedi

Uzun süredir hem oyuncuyla hem de Fransız ekibiyle temasta olan Beşiktaş Yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Kıran kırana pazarlıklar devam ederken, Rebocho’nun kariyerine Ligue 2’de devam etmek istememesi görüşmelerde Kartal’ın elini güçlendiriyor.