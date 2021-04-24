Gol attığı maçta Beşiktaş'a 3-1 yenilen Kayserispor'un yıldızı Pedro Henrique, "Yine hatalarımızın bedelini ödedik. Beşiktaş gibi ligin lideri bir takıma karşı hata yapmamak zorundasınız. Beşiktaş, bir anlamda gücünü gösterdi diyebiliriz. Ligin lideri olması sürpriz değil diyebiliriz. Puan alabilirdik. İki yıldan beri Kayserispor'dayım. Bu takımı seviyorum ve güveniyorum. Son düzlüğe girdik. Artık hata yapma lüksümüz yok. Şehrimiz için savaşacağız. Başkanımız için, bu kulübü ayakta tutan kişi için savaşacağız" dedi.