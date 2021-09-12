Pedro Henrique: Haklı bir penaltı kazandığımızı düşünüyorum

Süper Lig 'in 4. haftasında Sivasspor , deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor'un golünü atan Pedro Henrique, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Kendisi için önemli bir maç olduğunu aktaran Henrique, "Bu maç benim için özellikle çok önemliydi. Zor bir süreçten geçtim. Covid geçirdim, sakatlandım. Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum" dedi.

Penaltı pozisyonuna da değinen Pedro Henrique "Geçen sene de Kayserispor formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmıştım. Bu tesadüfi bir durum. Penaltıyı kazandık. Haklı bir penaltı olduğunu düşünüyorum. Ayağa oynamayı da seven bir kaleci. Yine ayağa oynamak istedi. Penaltıyı kazanmış olduk" ifadelerini kullandı.