Pedro Henrique: Bu takımı ligde tutacağım

Kayserispor'un başarılı oyuncularından Pedro Henrique, Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Pedro Henrique, "Bugün şanslıydık. Geçen hafta inanılmaz oynamıştık ama bir türlü gol atamamıştık. Bugün çok savaştık, şans da yanımızdaydı. Trabzonspor gibi bir takıma karşı, buradan 1 puan almak çok önemli."

"Pubis sıkıntım var, kasığım çekiyor. Futbol fedakarlık yapmadan oynanan bir oyun değil. Son 9 maçımız kaldı. Ağrılarla da olsa oynayacağım ve bu takımı ligde tutacağım" ifadelerini kullandı



