Pedallar Anadolu’nun zirvesinde dönecek

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan ‘Erzurum Palandöken MTB CUP XCO C2’, 23 Haziran 2022 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 Tesislerinde yapılacak.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştirilecek olan MTB Cup için geri sayım başladı.

Ev sahibi Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Kazakistan, Azerbaycan, İran, Belarus’tan pedallar Anadolu’nun zirvesinde görücüye çıkarak. Bisiklet sporcuları olimpiyat puanı almak için ter dökecek.

Hazırlıklar tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ikili diyalogları sonucu Erzurum’a alınan ve 22-23 Haziran 2022 tarihinde Kiremitliktepe MTB Cup ve ‘Palandöken MTB Cup’ yarışları için tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi ve Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurul ve Organizsayon Komite üyesi Mustafa Kocaman, artık Erzurum’a konukları beklediklerini söyledi.

Bisiklet dünyasının Erzurum sevinci

Olimpiyat puanı vermesi nedeni ile Erzurum Palandöken MTB Cup yarışlarının çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Erzurum Bisiklet İl Temsilcisi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurul ve Organizasyon Komite üyesi Mustafa Kocaman, organizasyonların Erzurum’a verilmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

İHA