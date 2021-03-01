PCT değeri, kandaki prokalsitonin miktarı olarak ifade edilmektedir. Halk arasında da PCT değerinin yüksek olması 'Kan Zehirlenmesi' durumu şeklinde bilinmektedir. Kanın içerisinde yer alan prokalsitonin değerinin ölçülmesi günümüzde PTC değeri testi işlemi ile gerçekleştirilir. Prokalsitonin değeri ise vücuttaki enfeksiyonların şiddetlerini dengeleyen ve ya belirleyen unsurlar olmaktadır.

PCT (Prokalsitonin) nedir?

PCT (prokalsitonin) değeri vücut içinde yer alan enfeksiyonların kana karışması gibi durumları da tespit etmek amacı ile yapılan önemli bir test olmaktadır. Viral olarak bilinmekte olan enfeksiyon durumlarında, PCT değerinde hiçbir değişim olmaz. Fakat bakteri enfeksiyonlarında ise PCT değeri bir hayli yükselmektedir. PCT değeri, vücut içinde enfeksiyonların vücudun çok çeşitli bölgelerinde hasar oluşturması neticesinde, ilk olarak tiroit bezinde ve de daha sonrasında karaciğer ve ya akciğerde hızlıca artmakta olan protein yapılı madde olmaktadır. Sağlıklı bir vücut içerisinde PCT değeri, yok denilecek kadar az olmakta ve ya enfeksiyon durumunda da biyolojik olarak artmaya başlamaktadır.

PCT değeri kaç olmalıdır?

PCT değerleri sağlıklı bir insan vücudunda normal aralıklarda olması gerekli olup sağlık açısından önemi de çok büyük olmaktadır. Normal değerlerde bir PCT değeri kan içerisinde yer alan yaklaşık olarak 0.05 ng/ml 'den çok daha düşük seviyede olmaktadır. Sepsis hastalarda ya da sepsis şok durumlarında ise PCT değeri, yaklaşık olarak 1000 ng/ml seviyesine kadar da çıkmaktadır. PCT değeri kişide ne kadar yüksek olur ise, hastalığın ciddiyeti de aynı oran ile artış gösterir. Bu sebep ile bu konuya yönelik testlerin yapılması ve ya uzmanlar tarafından sürekli olarak takip edilmesi şart olmaktadır.

PCT kaç olursa tehlikelidir?

PCT değeri yüksekliği, vücut içinde bakteriyel kaynaklı olan bir enfeksiyon varlığını ve ya sepsis olasılığını gösterir. PCT değeri 0,5 ile 2 µg/L arası muhtemel enfeksiyon varlığını gösterir. 2 ile 10 µg/L arası ise sepsis vakasını göstermektedir. 10 µg/L ile üzeri PCT ise kuvvetli sepsis işaret edilmektedir.

PCT düşüklüğü ve yüksekliği nedenleri nelerdir?

Günümüzde sağlıklı bireylerde yer alan PCT değerleri, her daim normal seviyelerde yer almalıdır. PCT değerleri genel manada düşük olunca da insan vücudu normal olarak karşılanmaktadır. Fakat PCT değerleri çok düşük olması durumlarında çok çeşitli enfeksiyonların başlangıcı sayılabilir. Bu nedenle PCT değerleri her zaman için çok önemli olan değerler olmaktadır.

PCT düşüklüğü nedenleri nelerdir?

Sağlıklı bireylerde nerdeyse yok denilebilecek seviyede yer alan PCT değeri, kan içerisinde düşük olduğu zaman bir takım enfeksiyon hastalıklarının başlangıcının habercisi de olabilir. Aynı zamanda PCT değerinin düşüklüğü, bölgesel olarak da bazı enfeksiyon hastalıklarının başlangıcına işaret olabilir. PCT değeri düşüklüğünün nedenlerinden bazıları aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Bir takım cerrahi operasyonlar sonrası PCT değeri düşüklüğü olması,

Vücuda bir organ nakli yapılması durumlarında PCT değeri düşüklüğü olması,

Virüslerden dolayı meydana gelen bir enfeksiyon durumlarında PCT değeri düşüklüğü meydana gelmesi şeklinde sıralanabilir.

PCT yüksekliği nedenleri nelerdir?

Genel olarak PCT değerinin yükselmesi, vücutta ciddi sayılabilecek olan enfeksiyon hastalıklarının da oluşması anlamına gelmektedir. PCT değerinin yükselmesi halk arasında genelde Kan Zehirlenmesi şeklinde bilinmektedir.

Vücutta pek çok sayıda hastalığa sebep olabilen PCT değeri yüksekliği, farklı sebeplerden dolayı da ortaya çıkabilir.

Genel olarak çoklu organ yetmezlikleri durumları yükselişlere neden olabilir.

Ayrıca tiroit kanseri de PCT değerinin yüksekliğine neden sayılabilir.

İdrar yollarında yer alan enfeksiyon uzun süreli şekilde kullanılan ilaçların da yan etkileri PCT değeri yükselişinin en başlıca nedenleri olabilirler.

Buna ek olarak kemik iliği kanseri, travma durumları, böbrek yetmezlikleri, şok durumları ve de bazı cerrahi işlemler de PCT değerini yükseltebilen bazı faktörler arasında yer almaktadır.

PCT değeri yüksekliği ve ya düşüklüğü belirtileri günümüzde kişiden kişiye göre de değişebilir. Bir kişide bazı belirtiler görülür ise PCT değerinin yüksek ve ya düşük olduğunu belirleyebilmek amacı ile test yapılması gereklidir. Test yapıldıktan sonra ardından PCT değeri sonucu bir uzman aracılığı ile değerlendirmeye alınması gereklidir. Buna ek olarak PCT değeri yükselişi ve ya düşüşü yaşanması gibi durumlarda bazı ilaç tedavileri de uygulanabilir. Her zaman için yer alan yüksek PCT değerleri daha tehlikeli sonuçları da oluşturabilecek durumlar olur. Bu nedenle PCT değerleri mutlaka çok önemli olan değerlerdir.