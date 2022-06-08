Pckolik E-spor’a yeni nefes olacak

Yeni açılacak mağazanın markası Pckolik olacak ve profesyonel bir kadro ile hizmet verecek. Ayrıca Pckolik tek kat üzerine en büyük mağaza olma özelliğini taşıyor. E-sporcular bu sayede aynı anda birçok ürünü görme ve kıyaslama şansına sahip olacaklar.

Özellikle pandemi döneminde tırmanışa geçen Gaming sektörünün milyonları aşan meraklısı var. Serkan Keklik yönetiminde ki, Art Sistem Bilgisayar ve Güvenlik Teknolojileri şirketi Ülkemizde çok sayıda kulüp ve birde federasyon ile temsil ediliyor. E- spor dünyasının ihtiyaçları hızlı, uygun fiyata ve profesyonelce karşılamak için açılacak olan mağaza da 3000’den fazla ürün sergilenecek.

11 Haziran saat 14.00’de açılacak olan Pckolik mağazası ile ilgili olarak Art Sistem’in Genel Müdürü Serkan Kekik şunları söyledi: “E-spor, ve dijital oyun meraklılarına yönelik, onların tüm ihtiyaçlarına anında cevap verecek bir Store hizmete sokuyoruz. Mağazamızın güçlü bir teknik servis desteği de var. İsteyen müşterilerimiz anında talep ettikleri konfigürasyonda ki makineyi kurdurup alabilirler. Buna bağlı olarak alternatifli diğer donanım ürünlerine sahip olabilir.” dedi.