Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 27-54

Hentbol Kadınlar Süper Lig’de 13. haftanın erteleme maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Pazarspor’a konuk oldu.
Mehmet Akif Pirim Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da konuk takım, 24-13 önde tamamladı.
Bu sonuçla İzmir Büyükşehir Belediyespor, 6 galibiyetle 5. sırada yer aldı. Galibiyeti bulunmayan Pazarspor ise son sırada kaldı.
Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı, İzmir ekibini Trabzon’a götürecek uçak seferinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmesi nedeniyle ertelenmişti.