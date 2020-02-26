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Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 27-54

Hentbol Kadınlar Süper Lig’de 13. haftanın erteleme maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Pazarspor’u 54-27 yendi.

26 Şubat 2020, Çarşamba 21:58 Son Güncelleme:
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Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 27-54

Hentbol Kadınlar Süper Lig’de 13. haftanın erteleme maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Pazarspor’a konuk oldu.

Mehmet Akif Pirim Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da konuk takım, 24-13 önde tamamladı.

Bu sonuçla İzmir Büyükşehir Belediyespor, 6 galibiyetle 5. sırada yer aldı. Galibiyeti bulunmayan Pazarspor ise son sırada kaldı.

Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı, İzmir ekibini Trabzon’a götürecek uçak seferinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmesi nedeniyle ertelenmişti.

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