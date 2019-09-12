Payasspor, Kozanspor karşısında zorlanmadı

Ziraat Türkiye Kupası 2’nci eleme turunda Payasspor, konuk olduğu Kozanspor’u rahat geçti. Konuk ekip baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 3 golle kazandı. 38’de Aykut Topal’ın golüyle 1-0 öne geçen Payas, bu golden 2 dakika sonra farkı ikiye çıkarttı. 40’ta sahneye çıkan Furkan Safi durumu 2-0’a getirdi. Payasspor ikinci yarıda da baskın olan taraftı. Hatay ekibi, 85’te Mümin Aysever’in golü ile fişi çekti: 0-3. Bu sonucun ardından Payas bir üst tura çıkarken, Kozanspor kupaya havlu attı.

STAT: İsmet Atlı

HAKEMLER: Ali Yılmaz (xxx), Şeyhmus Baysal (xxx), Niyazi Atakan (xx)

KOZANSPOR FK: İbrahim (x)- Selçuk (xx) (Dk.84 Serkan x), Yaşar (xx) (Dk.77 Oğuzcan x), Rıza (x) (Dk.60 Uğurcan (xx), Sirac (xx), Furkan (xx), Kadir Mert (xx), Oğuzhan (xx), Bekir Can (xx), Tahir (xx), İlhan (x)

PAYASSPOR: Suphi (xx)- Oğuzhan (xx) (Dk.77 Agah x), Mümin (xxx), Ömer (xx), Fatih (xx), Oğuzhan Kuş (xx) (Dk.87 Emre x), Birtan (xx), Furkan (xxx) (Dk.75 Uğur x), Aykut (xxx), Mehmet (xx), Fatih Dalgıç (xx)

GOLLER: Dk.38 Aykut, Dk.40 Furkan, Dk. 87 Mümin (Payasspor)

SARI KART: Dk.81 İlhan (Kozanspor FK); Dk.60 Fatih, Dk.80 Agah, Dk.81 Aykut (Payasspor)