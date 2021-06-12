Fransa'da düzenlenen sezonun ikinci Grand Slam'i Roland Garros'ta tek kadınlarda şampiyon 25 yaşındaki Çek raket Barbora Krejcikova oldu.

Finalde Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'yı 6-1, 2-6, 6-4 ile mağlup eden Krejcikova, kupanın sahibi oldu. 25 yaşındaki raket, 40 yıl sonra teklerde Roland Garros'u kazanan ilk Çek tenisçi olmayı başardı.