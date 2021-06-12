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Pavlyuchenkova'yı yenen Krejcikova, şampiyon oldu

Fransa'da düzenlenen sezonun ikinci Grand Slam'i Roland Garros'un finalinde Rus Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 mağlup eden Çek raket Barbora Krejcikova, kupanın sahibi oldu. 25 yaşındaki raket, 40 yıl sonra teklerde Roland Garros'u kazanan ilk Çek tenisçi olmayı başardı.

12 Haziran 2021, Cumartesi 18:23 Son Güncelleme:
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Pavlyuchenkova'yı yenen Krejcikova, şampiyon oldu

Fransa'da düzenlenen sezonun ikinci Grand Slam'i Roland Garros'ta tek kadınlarda şampiyon 25 yaşındaki Çek raket Barbora Krejcikova oldu.

Finalde Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'yı 6-1, 2-6, 6-4 ile mağlup eden Krejcikova, kupanın sahibi oldu. 25 yaşındaki raket, 40 yıl sonra teklerde Roland Garros'u kazanan ilk Çek tenisçi olmayı başardı.

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