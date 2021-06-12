Pavlyuchenkova'yı yenen Krejcikova, şampiyon oldu
Fransa'da düzenlenen sezonun ikinci Grand Slam'i Roland Garros'un finalinde Rus Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 mağlup eden Çek raket Barbora Krejcikova, kupanın sahibi oldu. 25 yaşındaki raket, 40 yıl sonra teklerde Roland Garros'u kazanan ilk Çek tenisçi olmayı başardı.
Fransa'da düzenlenen sezonun ikinci Grand Slam'i Roland Garros'ta tek kadınlarda şampiyon 25 yaşındaki Çek raket Barbora Krejcikova oldu.
Finalde Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'yı 6-1, 2-6, 6-4 ile mağlup eden Krejcikova, kupanın sahibi oldu. 25 yaşındaki raket, 40 yıl sonra teklerde Roland Garros'u kazanan ilk Çek tenisçi olmayı başardı.