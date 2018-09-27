Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda Turkish Airlines EuroLeague ekipleri Fenerbahçe ile Maccabi FOX Tel Aviv karşı karşıya geldi.

OAKA'da normal süresi 78-78 sona eren mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe, uzatma periyodu sonunda 94-92 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, Panathinaikos karşısındaki maça Tarık Biberovic, Kostas Sloukas, Nikola Kalinic, Nicolo Melli ve Jan Vesely beşiyle başladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta (8-9), çeyrek sonunda vites yükselten Maccabi Tel Aviv ilk çeyreği çeyreği 15-20 üstün geçti.

İkinci çeyreğe iyi başlayan ve farkı kapatan Obradovic’in öğrencileri, kalan bölümde de skor üstünlüğünü yakalayarak ilk yarıyı 39-35 önde tamamladı.

Üstün oyununu üçüncü çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve son çeyreğe 57-53 önde gitti.

Son çeyrekte farkı kapatan ve öne geçen Maccabi karşısında Kostas Sloukas’ın son saniyedeki turnikesi 78-78 eşitliği getirdi ve karşılaşma uzatma periyoduna gitti.

Uzatma dakikalarında ise maçı 94-92 kazanan Fenerbahçe, adını finale yazdırdı.

Temsilcimiz Fenerbahçe'de Kostas Sloukas 22 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başarırken Joffrey Lauvergne ve Nicolo Melli 13'er sayıyla maçı tamamladılar.

Maccabi Tel Aviv'de Jeremy Pargo 21 sayıyla takımının en skoreri olurken Alex Tyus 19 sayı, 14 ribaunt ve Tarik Black de 16 sayı, 11 ribaunt ile oynadı.

İsrail ekibinin flaş transferi, milli oyuncumuz Scottie Wilbekin ise karşılaşmada forma giymedi.

Öte yandan aynı renklere sahip iki takımın mücadelesinde İsrail temsilcisinin lacivert formasını getirmemesi sebebiyle iki takım da maçta birbirlerine çok yakın renkte olan formalarıyla mücadele etti.

Haziran ayında vefat eden Panathinaikos eski başkanı Pavlos Giannakopoulos anısına düzenlenen turnuvada Fenerbahçe ve Maccabi Tel Aviv'in yanı sıra ev sahibi Panathinaikos ve Rusya temsilcisi Khimki Moskova yer alıyor. Finale yükselmeyi başaran temsilcimiz Panathinaikos - Khimki maçının galibiyle karşılaşacak.