Pavel Nedved: Juventus için kadroyu gençleştirmenin zamanı geldi

Serie A'da geçen sezon şampiyonluğu Inter'e kaptıran ve bu sezon ise istediği sonuçları alamayan Juventus'ta başkan yardımcısı Pavel Nedved, takımdaki yeni kadro yapılanması hakkında konuştu.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pavel Nedved, genç ve tecrübeli oyuncuların birleşimi ile kulübün geleceğini inşa etmeye çalıştıklarını belirtti ve "Uzun yıllar kazandık ve kadroyu gençleştirmenin zamanı gelmişti. Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci gibi deneyimli oyuncular ile Chiesa ve De Ligt gibi genç oyuncuların doğru karışımını bir araya getirdik. İtalya ve Avrupa'da rekabetçi olmak ve kazanmaya devam etmek amacıyla kulübün bugününü ve geleceğini inşa etmeye çalıştık." ifadelerinde bulundu.

Juventus, bu sezon ligde 12. maçlar sonunda 18 puanla 8. sırada bulunuyor.







