Corona virüs salgını nedeniyle 2019-20 sezonu tescil edilen Fransa Ligue 1 takımlarından Bordeaux'nun teknik direktörü Paulo Sousa'nın Türkiye'den teklif aldığı belirtildi.

20minute'in iddiasına göre Portekizli teknik direktör, üst düzey bir Türk kulübünden teklif aldı. Sousa'nın kendisine yapılan bu teklifi reddettiği aktarıldı.

49 yaşındaki çalıştırıcı, Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonu'nun da yaptığı teklifi reddederken 5 büyük ligde çalışmak istediği ifade edildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Paulo Sousa'ya teklif yapan büyük kulübün, teknik direktör arayışlarındaki Fenerbahçe olduğu belirtiliyor.

Futbolculuk kariyerinde Benfica, Sporting, Juventus, Dortmund, Inter, Parma gibi önemli takımların formalarını giyen Paulo Sousa; QPR, Swansea, Leicester, Fiorentina ve son olarak Bordeaux gibi takımlarda da teknik direktörlük yaptı.



