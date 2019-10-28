Gençlerbirliği'nden geçtiğimiz yaz 3 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer olan Türk futbolcu Mert Çetin, dün Milan'ı 2-1 yendikleri maçta yeni takımının formasını ilk kez terletmişti. Oyuna 77'nci dakikada dahil olan 22 yaşındaki savunmacıyla ilgili hocası Paulo Fonseca'dan karşılaşma sonrasında önemli açıklamalar geldi.

"Leonardo Spinazzola'nın yerine Mert'i oyuna almamın nedeni, Rafael Leao'yu hızıyla durdurabileceğini düşünmemdi." diyen Portekizli teknik adam, genç oyuncudan övgüyle bahsederken "Kendisi çok iyi bir oyuncu. Bir stoper olmasına karşın bek olarak da oynayabiliyor. Zamanla daha çok forma şansı bulacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler