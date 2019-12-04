Paulo Dybala ve Rihanna birlikte partiye katıldı!

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ile ünlü şarkıcı Rihanna'nın 'yakın arkadaşlığı' dikkat çekiyor.

04 Aralık 2019, Çarşamba 15:39 Son Güncelleme:
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Paulo Dybala ve Rihanna birlikte partiye katıldı!

Son olarak Juventus - Atletico Madrid maçında attığı golün ardından Merih Demiral'ın yanına giden ve asker selamı vererek dikkatleri üzerine çeken Paulo Dybala, ünlü şarkıcı Rihanna ile partiye katıldı.

Dybala ile Rihanna, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bir partiye birlikte gitti. Partide Rihanna'nın abisi Rorrey Fenty de yer aldı.

Rihanna, Juventus - Atletico Madrid maçını stattan takip etmiş ve giydiği Dybala formasıyla dikkat çekmişti. (Hürriyet)

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