Paulo Dybala asker selamını verdi Merih Demiral'e sarıldı!

Juventus'un Arjantin'li yıldızı Paulo Dybala, Atletico Madrid maçında attığı golden sonra asker selamı vererek yedek kulübesindeki milli futbolcumuz Merih Demiral'e sarıldı.

27 Kasım 2019, Çarşamba 00:05 Son Güncelleme:
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Paulo Dybala asker selamını verdi Merih Demiral'e sarıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Juventus, Atletico Madrid'i konuk etti. Milli futbolcumuz Merih Demiral, mücadeleye yedek kulübesinde başlarken 45+2'de yaşanan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Juventus'un yıldızı Paulo Dybala, ilk yarının son anlarında Atletico Madrid ağlarını sarsmayı başardı. Yıldız oyuncu, golden sonra asker selamı vererek yedek kulübesindeki milli futbolcumuz Merih Demiral'a sarıldı.

Ne olmuştu?

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Fransa ve Arnavutluk ile karşılaşan A Milli Takımımız oyuncularının asker selamı vermeleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuya ilişkin olarak "Futbolcularımızın Mehmetçiğe olan sevgi ve selamını başka yöne çevirmek isteyenler var. Fransa bakanı bu yönde UEFA'ya şikayette bulunmuşlar. Bu onların sahadaki kendi başarısızlığıdır. Dünya spor kamuoyunun bu oyunlara gelmeyeceğini ben ifade etmek istiyorum” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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