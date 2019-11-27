UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Juventus, Atletico Madrid'i konuk etti. Milli futbolcumuz Merih Demiral, mücadeleye yedek kulübesinde başlarken 45+2'de yaşanan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Juventus'un yıldızı Paulo Dybala, ilk yarının son anlarında Atletico Madrid ağlarını sarsmayı başardı. Yıldız oyuncu, golden sonra asker selamı vererek yedek kulübesindeki milli futbolcumuz Merih Demiral'a sarıldı.

Ne olmuştu?

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Fransa ve Arnavutluk ile karşılaşan A Milli Takımımız oyuncularının asker selamı vermeleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuya ilişkin olarak "Futbolcularımızın Mehmetçiğe olan sevgi ve selamını başka yöne çevirmek isteyenler var. Fransa bakanı bu yönde UEFA'ya şikayette bulunmuşlar. Bu onların sahadaki kendi başarısızlığıdır. Dünya spor kamuoyunun bu oyunlara gelmeyeceğini ben ifade etmek istiyorum” değerlendirmesinde bulunmuştu.