Uzun yıllar Tottenham kalesini koruyan Paul Robinson, İngiliz kulübünün stoperi Tanganga'nın Galatasaray 'a kiralanmasına karşı çıktığını söyledi. Genç oyuncunun çok yetenekli bir stoper olduğunu belirten Robinson, "Onu kiralık göndermek neye yarayacak, emin değilim. Eğer takım planlarında yoksa, tamamen gönderilsin. Ancak Tanganga bir Tottenham oyuncusu olacaksa, şu anda tam olarak o noktada. Galatasaray'a kiralanması, düzenli oynaması için bir şans ama bunun Tottenham'a faydası olacağını düşünmüyorum" dedi.