Önümüzdeki sezon İngiltere Premier Ligi’nde şampiyonluğu kovalamak isteyen teknik direktör Solskjaer yönetimindeki Manchester United’da Paul Pogba, takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı. İyi bir fiyata bu oyuncuyu elden çıkarmak isteyen United, elbette Fransız yıldızının yerini doldurmak adına da düğmeye hemen bastı.

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, Kırmızı Şeytanlar’ın listesinde birçok adayın olduğunu ancak öncelikli olarak 4 isim üzerinde yoğunlaşıldığını belirtti. Bu isimlerin, Barcelona’dan Philippe Coutinho ile İvan Rakitic, Real Madrid’den İsco ve Tottenham’dan Christian Eriksen olduğu bildirildi.

Ferguson: Hayal kırıklığı

Bu oyuncuların menacerleriyle temasa geçen İngiliz ekibinin, şartların durumuna göre de kulüpleriyle pazarlık masasına oturacağı konuşuluyor. Kırmızı Şeytanlar’ın, söz konusu oyunculardan 2 tanesini alabileceği öne sürüldü. Bu arada Pogba için United’ın efsane menaceri Sir Alex Ferguson, “Pogba’nın söyledikleri tam bir hayal kırıklığı. Onun Manchester United’a en ufak saygı duyduğunu düşünmüyorum. Eğer böyle olacaksa gitmesinden mutluluk duyarım” ifadelerini kullandı.