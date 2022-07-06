İtalya Serie A'da bir süredir şampiyonluk yarışının dışında kalan Juventus gelecek sezon için ses getirecek bir transferde son aşamaya geldi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Juventus, Manchester United'dan ayrılan Paul Pogba'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi yıldız orta saha ile anlaşmaya vardı.

4 yıllık sözleşme

Fransız yıldızın sağlık kontrolü için Cumartesi günü Torino'da olması ve 4 yıllık sözleşmeyi resmen imzalaması bekleniyor.

Manchester City'yi geri çevirdi

Haberin detyalarında ise kariyerinin son büyük hamlesi olabileceğinin farkında olan Pogba, kararını verirken oldukça dikkatli davrandı ve Manchester City'nin ilgisini geri çevirdi.

Rekor bonservis

2016 yılında zamanının rekor bonservis bedeli olan 105 milyon Euro'ya Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Paul Pogba, İngiliz ekibinde özellikle son dönemde eleştirilerin odağında yer almıştı. Transferin gerçekleşmesi halinde Fransız yıldız rekor bedel ile ayrıldığı İtalyan ekibine ücretsiz bir şekilde geri dönmüş olacak.



