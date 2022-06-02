Sir Alex Ferguson'un görevinden ayrılmasının ardından Manchester United için her şey alt üst oldu. Ferguson dönemi sonrası ManU, hemen her sezon transferde büyük fiyasko yaşadı. Ancak transferdeki belki de en büyük skandal Paul Pogba oldu. Fransız yıldız, 2012'de kendisine şans vermediği için Manchester United'dan bedelsiz olarak ayrılarak Juventus'un yolunu tuttu. Pogba, buradaki performansıyla dönemin en iyi orta saha oyuncularından biri oldu. Manchester United yönetimi, bedavaya elden kaçırdığı dünyaca ünlü yıldızı, 2016'da 105 milyon Euro ödeyerek yeniden kadrosuna kattı. Üstelik kulüp efsanesi Ferguson'un aksi yöndeki tavsiyesine rağmen. Pogba'nın ikinci Manchester United serüveni de çok kötü geçti.

PSG ve Real'e ret

Bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen, taraftarla arası açılan, hocalarıyla sorun yaşayan Fransız yıldız, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte İngiliz ekibinden bir kez daha bedelsiz olarak ayrılıyor. Ve büyük bir ihtimalle adresi yine Juventus olacak! İtalyan devi ile Fransız oyuncu arasında yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. PSG ve Real Madrid'in tekliflerini geri çeviren Pogba'nın Juve'yle 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Juventus ayrıca PSG'den ayrılan Angel Di Maria'yı da bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.