Paul Pogba için Real Madrid iddiası

Manchester United'da forma giyen yıldız isim Paul Pogba sezon sonu İspanyol devi Real Madrid'e transfer olabilir.

El Nacional' de yer alan habere göre Paul Pogba'nın sözleşmesi sezon sonu bittiği için Fransız yıldız İngiliz kulübünden ücretsiz bir şekilde ayrılabilir. Pogba'nın dünyaca ünlü menajeri Mino Raiola, ekonomik dar boğazda olan Barcelona'nın Pogba'nın isteklerini karşılayamayacağı için bir diğer İspanyol devi Real Madrid'e gitmesi adına oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Ancak yıldız futbolcuyu isteyenler arasında Paris Saint-Germain'de bulunuyor.

Paul Pogba'nın Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.