Paul Pogba için flaş transfer iddiası!

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Manchester United'da Fransız yıldız Paul Pogba'nın takımdaki geleceği en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Menajer Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan ve son olarak Portekizli teknik adamla medya üzerinden demeç savaşına giren Pogba ile ilgili Ada basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

Goal.com'un İngilizce versiyonunda yer alan habere göre Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar, Pogba'yı kendi takımına transfer olması için ikna etmeye çalışıyor.

Neymar'ın 2016'da Barcelona'da oynarken de Pogba'nın transferi için devreye girdiğinin hatırlatıldığı haberde Pogba'nın Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr