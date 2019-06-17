Paul Pogba gemileri yaktı

Premier Lig temsilcisi Manchester United’ın 2016 yılında İtalya Serie A temsilcisi Juventus’tan 105 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Paul Pogba, Kırmızı-Şeytanlar’daki macerasının sonuna geldiğini açıkladı.

Adı Real Madrid ile anılan yıldız oyuncu, yeni bir maceraya atılmak istediğini söyledi. Dün İngiliz basınında geleceğiyle ilgili olarak görüşleri yer alan Fransız ön libero, “Kariyerimin en iyi sezonunu geride bıraktım. 3 yıldır United forması giyiyorum. Herkes gibi iyi ve kötü zamanlarım oldu. Bu aşamadan sonra, başka bir yerde, yeni bir mücadeleye girmem gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Real’in teklifi belli Manchester United yönetimi, Pogba ile yollarını ayırmak için en az 150 milyon Euro talep ediyor.

Ancak yıldız oyuncunun ayrılık kartını ortaya koyması sonrası, United’ın, daha düşük bir bedelle Pogba’yı elinden çıkarabileceği belirtiliyor. Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane’ın ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu, için Eflatun Beyazlılar’ın şimdiden 80 milyon Euro’yu gözden çıkardığı konuşuluyor. UEFA’nın Finansal Fair-Play sınırlaması sebebiyle Real’in, bu bedele ek olarak Gareth Bale’i de gözden çıkarabileceği de gelen haberler arasında...