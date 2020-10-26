Paul Pogba, Fransa Milli Takımı’nı bıraktı mı?

İngiliz basını, Fransa Milli Takımı’nın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ada basınında yer alan haberlere göre Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslamiyet’i terörizm ile ilişkilendirdiği skandal ifadelerine tepki göstererek, milli takımı bıraktı.

Paul Pogba, artık Fransız takımında oynamak istemeyeceği haberini Instagram hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

27 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takım formasıyla 72 müsabakada 10 kez rakip fileleri havalandırırken, 2018’de Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşamıştı.