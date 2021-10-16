Paul Pogba: Bir şeyleri değiştirmemiz gerek

Premier Lig'de Leicester City'e 4-2 mağlup olan ve 29 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisini kaybeden Manchester United'da Fransız yıldız Paul Pogba maç sonu açıklamalarda bulundu ve takımda bir şeylerin değişmesi gerektiğini dile getirdi.

Sky Sports'da yer alan habere göre sorunu hala bulamadıklarını paylaşan Pogba, "Dürüst olmak gerekirse uzun zamandır böyle oynuyoruz ve sorunu bulamadık." ifadelerinde bulundu.

Fransız yıldız bir şeylerin değişmesi gerektiğinin de altını çizerek, "Sorunun ne olduğunu bulmamız lazım. Bugün kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir şeyler bulmalıyız, bir şeyleri değiştirmeliyiz." sözlerini sarf etti.







