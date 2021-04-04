Paul Pierce'tan skandal yayın! Türkiye detayı dikkat çekti
Dünyaca ünlü eski basketbolcu Paul Pierce, kumar ortamındaki alkollü bir şekilde olduğu anları Instagram'dan canlı yayınında takipçileriyle paylaştı. Sarhoş haliyle açtığı canlı yayında yanındaki striptizcileri de kayda alan Pierce'ın yanında bir Türk'ün olduğu görüldü. Pierce'nin yayınındaki İstanbul ve Türkiye detayı da dikkat çekti.
Boston Celtics'in efsane basketbolcusu Paul Pierce, sosyal medyada yaptığı canlı yayınla gündem oldu.
Eski NBA oyuncusu ve dünyaca ünlü spor kanalı ESPN analisti Pierce, hiçbir koronavirüs önleminin alınmadığı epey kalabalık bir kumar partisi düzenledi. Paul Pierce, striptizcilerin bol bol dans ettiği kalabalık partiyi aynı zamanda Instagram hesabından canlı olarak anbean yayınladı. Türk olduğu anlaşılan bir kadınla yaptığı konuşma da dikkat çekti.
İstanbul ve Türkiye detayı
Yanındaki Türk olduğu anlaşılan bir kadınla da kayıt alan Pierce, "İstanbul, Türk aksanını herkes bilir" ifadelerini kullandı. Pierce'ın bu anları da alay konusu oldu.
Ceza alması bekleniyor
İspanyol basını Marca'da da yer alan haberde, Pierce'ın cezalandırılma ihtimalinin fazla olduğu belirtildi. Kumar, içkinin ve maddenin bol olduğu partiyle ilgili ESPN henüz bir yorum yapmadı, Pierce'ın takipçileri ise bu durumdan utanç duyduğunu yazdı.