Pau Gasol, Lakers ya da Barcelona’yı istiyor

İspanyanın efsane pivotu Pau Gasol, Los Angeles Lakers veya Barcelona formasıyla 1 sezon daha basketbol oynamak istediğini belirtti. 39 yaşındaki Gasol, 2021’de düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları’na son kez katılabilmek için bu sezon basketbol oynaması gerektiğini ifade etti.

2019 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Pau Gasol, bu süreçte Los Angeles Lakers veya Barcelona forması giymenin harika olacağını belirterek, geleceğiyle alakalı kararı eylül veya ekim ayında alacağını aktardı. 1 yılı aşkın süredir parkelerden uzak kalan Gasol ayağından yaşadığı sakatlığın hatırlatılması üzerine, “Şu anda iyi hissediyorum. İyileşmek için daha çok zamanım oldu. Koşmaya ve zıplamaya başladığımda ayağımın profesyonel basketbol oynamak için tekrar sağlam olup olmadığını göreceğim” dedi.

İspanyol basketbolcu, iki kez şampiyonluk yaşadığı NBA’de 6 defa all-star seçilirken, milli takım ile 3 kez olimpiyat madalyası (2 gümüş,1 bronz) aldı.