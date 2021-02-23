Pau Gasol, kariyerine 1999-2001 yılları arasında altyapısından yetiştiği Barcelona’da başlamış daha sonra sırasıyla Memphis Grizzlies (2001-2008), Los Angeles Lakers (2008-2014), Chicago Bulls (2014-2016), San Antonio Spurs (2016-2018), Milwaukee Bucks (2018-2019) ve Portland Trail Blazers (2019-2020) takımlarının formasını giydi.

Pau Gasol bu sezon Euroleague takımlarından hiçbirinde forma giymediği için Barcelona’ya transfer olabilmesi için 24 Şubat’a kadar süresi vardı.

İspanyol basını, Gasol’un Tokyo Olimpiyatları’nda da İspanya Milli Takımı’nın formasını giyeceğini ileri sürüyor