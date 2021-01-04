Patron Gerrard!

Uzun yıllar Liverpool'da forma giydikten sonra kariyerini ABD'nin LA Galaxy Takımı'nda 2016'da sonlandıran Steven Gerrard, 2017'de Liverpool'un alt yapısında hoca olarak göreve başlamıştı. Kısa sürede teknik adamlıktaki yeteneklerini gösteren Gerrard, 2018'de İskoçya'da ezeli rakibi Celtic'in çok gerisinde kalan ve küllerinden doğmaya çalışan Rangers'ın başına geçti. Gerrard, iki sene içerisinde farkını gösterdi ve Celtic'in İskoçya Ligi'ndeki hanedanlığını yıkmak için harekete geçti. Ligde geçen sezon da dahil 9 sezondur şampiyon Celtic oluyordu. 2020- 21'de ise işler değişti.

En son 2011'de şampiyon oldu

Çok iyi bir futbol oynayan bir takım yaratan İngiliz çalıştırıcı, son olarak Old Firm Derbisi'nde Celtic'i tek golle geçerek, rakibini üst üste üçüncü kez mağlup etti. Ligde 22. maçında 20. galibiyetini alan, 2 de beraberliği bulunan Rangers, 3 maç fazlası ve 62 puanla Celtic'in 19 puan önünde namağlup şampiyonluğa ilerliyor. En son 2010-11'de ligi kazanan Rangers, bu sezon rakip ağları 57 kez havalandırırken, sadece 5 gol yedi. 2 ön eleme geçip ve Play-Off Turu'nda da Galatasaray 'ı 2-1 yenerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Lacivert-Beyazlılar, grubundan ise lider olarak bir üst tura çıktı.

Hayali Liverpool'un hocası olmak

İskoçya'nın Avrupa'daki tek temsilcisi olarak Kupa 2'de toplamda 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alan Rangers, bu arenada da yediği 8 gole karşılık, 24 gol kaydetti. Bu sezonki tek yenilgisini İskoçya Kupası çeyrek finalinde St.Mirren'e 3-2 yenilerek alan Rangers'ta Gerrard, futbolculuk dönemindeki harika kariyerinin bir benzerini teknik adamlıkta da yaşayacağını net bir şekilde gösteriyor. 40 yaşındaki Gerrard'ın en büyük hayali ise bir gün Liverpool'un başına geçmek!

'Ayaklarımız yere basmalı'

Celtic karşısında derbi zaferinin ardından Rangers'ın hocası Gerrard, "Henüz ne ligde ne de Avrupa'da bir şey kazanmadık. Çok fazla abartmadan ve sıkı çalışarak, yolumuza devam etmeliyiz. Benim işim; oyuncularımı sonuna kadar korumak ve dış etkenlerden mümkün olduğunca olumsuz anlamda etkilenmemelerini sağlamak. Ligde henüz yenilmedik ve disiplinden asla taviz vermemeliyiz. Zirvede kalmak adına sonuna kadar savaşmalıyız. Her rakibimiz artık bizi yenmek için daha çok çaba gösterecek. Ayaklarımızın yere basması ve başarıya aç olmamız gerek" dedi.