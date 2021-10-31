Patrick van Aanholt: Yüzde yüz kazanmamız gerekiyordu

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray 'da Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Yüzde yüz kazanmaları gereken maçta gereğini yaptıkları vurgulayan tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

'Yüzde yüz kazanmamız gerekiyordu'

''İlk gol bence maçın kırılma anıydı. Soyunma odasına 1-0 önde girmek çok önemliydi. Özellikle geçen hafta yaşadığımız Beşiktaş mağlubiyetinden sonra iyi reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Bir an önce maçın gelmesini bekledik ve sizin de belirttiğiniz gibi Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın dün yaşadığı puan kayıpları bizi daha da motive etti. Bugün yüzde yüz kazanmamız gerekiyordu. Biz de gereğini yaptık.''





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