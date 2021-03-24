Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi. İngiliz basınında Van Aanholt'un Galatasaray'dan aldığı teklif ile maaşında önemli bir yükselme sağlayabileceği aktarılıyor. Ryan Babel'in de yakın arkadaşı Van Aanholt'a 'Come to Galatasaray' mesajı atması sonrası tecrübeli sol bekin kariyerini Sarı Kırmızılı ekip taraftarları araştırmaya başladı.

Patrick van Aanholt kimdir, nereli, kaç yaşında?

29 Ağustos 1990 yılında Hollanda'nın güneyinde buluna s-Hertogenbosch'ta dünyaya gelen Patrick van Aanholt, Den Bosch ve PSV altyapılarında forma giydikten sonra 2007 yılında futbolcu fabrikası Chelsea'ye 300 bin euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Büyük umutlarla imza attığı Chelsea'de A takım kadrosunda forma şansı bulamayan Curaçao asıllı sol bek oyuncusu, sırasıyla Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic ve Vitesse Arnhem'a kiralandı.

Maviler, 2007 yılında transfer ettiği van Aanholt'u 2014 yılında 1.9 milyon euro bonservis bedeliyle Sunderland'e gönderdi. Kiralık gittiği her takımda değişilmez isim olan başarılı oyuncu, Sunderland formasıyla yeniden doğdu.

Geçirdiği 2.5 sezonda 95 maça çıkan Hollandalı, 2016/2017 sezonunun devre arasında 10.5 milyon euro karşılığında Crystal Palace'ın yolunu tuttu.

2017 yılında Crystal Palace'a transfer olan Patrick van Aanholt, İngiliz ekibiyle 132 resmi maça çıktı ve 14 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

30 yaşındaki sol bek bu sezon Crystal Palace formasıyla 18 maçta sahaya çıkarken bir kez asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu FA Cup'ta da bir kez görev yaptı. Deneyimli sol bek Premier Lig kariyerinde 209 maçta 21 gol, 15 asistlik bir performans gösterdi.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan 1.76 boyundaki sol bek, Hollanda A Milli Takım formasını da 11 kez terletti. Patrick van Aanholt'a Crystal Palace'ın yeni bir kontrat önerdiğı ancak 30 yaşındaki oyuncudan henüz yanıt alamadığı İngiliz basınında duyuruldu.