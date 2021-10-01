Patrick van Aanholt: Guendouzi bana dokundu ve yere düştü

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray , Marsilya’yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, iyi mücadele ettiklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Uzun bir yolumuz ve zorlu maçlarımız olacak'

''İlk maçı kazandığımız için buraya büyük bir özgüvenle geldik. İyi bir başlangıç yapıp oyunu domine ettik. Buradan bir puanla ayrılıyoruz. Uzun bir yolumuz ve zorlu maçlarımız olacak. Pazar günü oynayacağımız maça odaklanmış durumdayız. Lokomotiv Moskova maçı geldiğinde de onları analiz edip ona göre oynayacağız.''

'O kendisi bana dokundu ve yere düştü'

Fransız ekibinin kazandığı ve VAR incelemesi sonrası iptal edilen penaltı ile ilgili konuşan tecrübeli sol bek, ''Elbette penaltı değildi. Guendouzi bana dokundu ve yere düştü. İyi ki VAR gibi bir sistem var da görebiliyoruz.'' ifadelerini kullandı.







