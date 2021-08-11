Galatasaray 'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, St. Johnstone rövanşı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takıma iyi adapte olduğunu düşündüğünü belirten ve rövanş maçının farklı olacağını vurgulayan tecrübeli oyuncu, St. Johnstone karşısında iyi bir oyunla turu geçmek istediklerini dile getirdi.

Van Aanholt, maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Takıma iyi uyum sağladığımı düşünüyorum. Fizik olarak da iyi durumdayım. Yarınki maça hazırım ve dört gözle bekliyorum. İlk maça göre farklı olacak. Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Biz kendi oyunumuzu oynayıp, turu geçmek istiyoruz. Mücadele gücü yüksek bir rakibe karşı oynayacağız. Zor bir maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

'Ocak ayından bu yana Galatasaray'la görüşüyordum'

Galatasaray'a transfer süreci ile ilgili de konuşan van Aanholt, ''Ocak ayından bu yana Galatasaray'la görüşüyordum. Galatasaray gibi büyük bir kulüpten teklif gelince doğal olarak etkilendim. Uzun bir süreçti. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum.'' dedi.







