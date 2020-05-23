NBA tarihinin efsanelerinden Patrick Ewing, kendisine uygulanan corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ewing'in durumuna ilişkin ilk açıklama, şimdilerde başantrenör olarak görev yaptığı Georgetown Üniversitesi'nden geldi ve kendisinin yerel bir hastanede izole şekilde kontrol altında olduğu ifade edildi. Takımda test sonucu pozitif çıkan tek isim olduğu da aktarıldı.

Görüşlerini paylaşan Ewing'in ise, "COVID-19 için pozitif test ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu virüs ciddidir ve hafife alınmaması gerkeir. Herkesi güvende kalmaya, kendine ve sevdiklerine dikkat etmeye davet ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Patrick Ewing, efsaneleştiği NBA kariyerini 2002 yılında noktalarken 2017'de Georgetown'un başına geçmişti. Ewing, 1984'te ise Georgetown ile NCAA şampiyonluğu yaşamıştı.



