Patrick Comninos’tan Basketbol Süper Ligi’ne övgü

Comninos, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Hiç şüphe olmadan şunu söyleyebilirim ki Türkiye Ligi, Avrupa’daki en iyi liglerden biri. Değişken ve mücadeleci bir lig, herhangi bir takım play-off’larda yer alabilir." dedi.

Türkiye Ligi ve federasyon ile iyi bir iş birliği ve ilişki içinde olduklarını vurgulayan Comninos, "Bu sene Türkiye’den katılan 5 takımın 4’ü ligi ilk 8’de bitirdi ve Galatasaray da davetiye ile katıldı. Türkiye Ligi’ni üst sıralarda bitiren takımların aramızda olmasından dolayı çok mutluyuz. Türkiye’de lig de federasyon da bize çok sıcak davranıyor. Türkiye’den bu sene katılan 5 takım da BCL’e katılmak için başvuruda bulunmuştu ve hepsini kabul ettik. Türkiye’den katılan bütün takımların çok iyi ve iyi tarihlere sahip takımlar olduklarını biliyoruz ve aramızda olmalarından dolayı mutluyuz." diye konuştu.

BCL organizasyonuyla kulüplere taraftarlarını ve kendilerini tanıtacak bir alan oluşturduklarını belirten Comninos, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yanında onlara netlik sağlıyoruz. Bu da onlara gelecekte ne olabileceği konusunda bilgi veriyor. Açıklamak gerekirse, kulüpler şunu biliyor ki eğer yerel liglerinde başarılı olurlarsa, BCL’de yerleri var. Dolayısıyla dış faktörlere bağlı kalmıyorlar. Biz de onların tanıtım işlerine çokça yardımcı oluyoruz. Sosyal medyada kulüp düzeyindeki turnuvalarda bir numaralı turnuva biziz. Bu da buradaki kulüplerin kendilerini ve oyuncularını sosyal medyada tanıtmak için çok imkanı olduğunu gösteriyor."

BCL’nin kulüplerle birlikte ve kulüpler için organize edilen bir lig olduğuna dikkati çeken Comninos, "Dolayısıyla onların çıkarlarını her zaman gözetiyoruz. Verdiğimiz ödül paraları da çok önemli miktarlarda. Bu ödülle onları finansal olarak da desteklemeye çalışıyoruz. Tabii ki bizim için önemli olan sadece para değil, onlara her anlamda destek olmak ve en üst seviyede mücadele etmelerini sağlamak. Her geçen sene daha çok kulüp, güçlü tarihe sahip kulüpler BCL’de oynamak için başvuruyor. Buraya gelme kararı alan kulüpleri görmek bizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dörtlü Final’e ev sahipliği yapacak ülke

Bu sezon organizasyonun dörtlü finaline ev sahipliği yapacak ülkeyi finale kalan takımların dışında seçmelerine değinen Comninos, şunları söyledi:

"Geçirdiğimiz 5 sezon sonrasında bu değişikliğe hazır olduğumuzu düşündük. 2016 yılında başladığımızda tarafsız sahada Dörtlü Final oynatmanın ve salonu doldurmanın zor olacağını biliyorduk. Dolayısıyla Dörtlü Final’e katılma hakkı kazanan takımlardan biri ev sahibi olursa daha çok taraftar olacağını düşünmüştük. Sonrasında geçen 5 yılda, özellikle 2019’da Antwerp’te ve sonrasında 2020’de Nizhny Novgorod’da gördüklerimizden sonra buna hazır olduğumuzu düşündük. Antwerp’te, ev sahibinin olmadığı Tenerife ile Virtus Bologna arasında oynanan final maçını kapalı gişe, 17 bin seyirci ile oynattık. Bu da bize basketbol izlemeye meraklı bir kitlenin olduğunu gösterdi. Şu andaki planımız ev sahibini, BCL’ye katılan 32 kulüple bağlantısı olmayan bir salonda oynatmak. Dolayısıyla ya ligle ya da yerel federasyonla organizasyon için iş birliği yapacağız. Ev sahibi ülkeyi ve salonu yakında açıklayacağız. Açıklamadan önce detaylıca düşünüp en doğru kararı vermek istiyoruz."

Futboldaki Avrupa Süper Ligi girişimi

Futbolda Avrupa Süper Ligi girişimlerinin yanı sıra Avrupa Ligi organizasyonunu değerlendiren Comninos, "Ayrı bir kapalı lig oluşturma düşüncesi konusunda futboldaki fikirle şu an basketbolda olan arasında benzerlikler de ayrı noktalar da var. Bizim yaptığımız şey, tüm kulüplere kendi yerel liglerini ve buradaki mücadele seviyesini yükseltmeleri için şans vermek ve onların ihtiyaçlarını karşılayan bir ekosistem oluşturmak. FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki konuya gelince, biz tartışmaya, fikir almaya ve gereken ne ise yapmaya hazırız. Basketbolu geliştirecek ve spor ile buna karşılık kazanılan para arasındaki açığı kapatmak üzere gelecek her fikre açığız. Bu farkı kapatacak çözümler bulmamız ve ürünümüzü daha iyi pazarlayacak çözümler bulmamız lazım. Bu konudaki her konuşmaya da açığız." diye konuştu.

Salgının etkileri

Salgının etkileri konusunda açıklamalarda bulunan Comninos, "Geçen sezon öncesinde bu sezonun koronavirüs yüzünden hem sağlık hem de seyahat konularında zor geçeceğini fark ettik. Önemli bir karar alarak maç sayılarını azaltarak bütün kulüplerimize bir maçtan önce hazırlanabilecekleri ve seyahatlerini planlayacakları bir süre tanıdık. Bu noktada organizatör olarak, ertelenen maçların yeniden ayarlanması konusunda kendimize de zaman ayırmış olduk. Maçların hiçbirini de iptal etmedik ve sonuçların hep sahada alınmasını sağladık. Bu sene de ufak değişikliklerle aynı formatı devam ettiriyoruz. Hala koronavirüs salgını ile uğraşıyoruz ve bu formatın bize biraz daha esneklik kazandıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Comninos, BCL’nin 6 senelik bir organizasyon olduğunu hatırlatarak, "Hala ’yeniyiz’ diyebiliriz. 2020-2021 sezonunda koronavirüs salgını yüzünden çoğu ligler iptal edilirken, biz bütün önlemleri alarak Sekizli Final oynattık ve şampiyonu taçlandırdık. Biz BCL’de kolay olanı değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Sadece BCL için de değil, FIBA basketbolun dünya çapındaki yürütme organı olarak, koronavirüs salgını sürecinde bütün paydaşları ile yakın çalışarak durumu ve bütün şampiyonaları çok iyi idare etti." diyerek sözlerini tamamladı.