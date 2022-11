Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (BCL) CEO’su Patrick Comninos, Basket Europe’a açıklamalarda bulundu. Comninos’un açıklamaları şu şekilde:

“BCL’in bulunduğu konumdan memnunuz”

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) adına ve aynı zamanda BCL’e üç yıl önce katılan Amerikalı sponsorlarımız adına, BCL’in bulunduğu konumdan memnunuz. Bence BCL bu turnuvalara her zaman yön veren üç değeri uygulamaya devam ediyor. Birincisi, bu yıl 16 farklı ülkeden 32 takımla Avrupa çapında bir turnuvaya sahibiz. İkincisi, spor kriterlerine ve ulusal şampiyonalara saygı duyuyoruz. Üçüncüsü, tartışma konusu olmaya devam eden Avrupa kulüp müsabakalarının görünümünü geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Bunlara ilaveten sezon sonu düzenlediğimiz Dörtlü Final organizasyonumuzu da geliştiriyoruz. BCL Dörtlü Finali 2022'de ilk kez tarafsız sahada oynandı, yani katılımcı dört takımdan birinin katılımıyla bağlantılı değildi. Bizim için ileriye doğru büyük bir adımdı çünkü başlangıçta yerel izleyicilere ihtiyacımız vardı, ancak şimdi bir sonraki adımı atmaya ve tarafsız şehirlerde ve arenalarda oynamaya hazırız.

“Şampiyon olan takım bir milyon avrodan fazlasını kazanacak”

Bu zamana kadar sporda alınan sonuçları yükseltmeyi amaçlayan yaklaşımımıza her zaman çok sadık kaldık ve sonunda kazanan takıma bir milyon avroluk bir çek sunduk. Bunu Covid’le mücadele ettiğimiz iki sezonda da sürdürmeyi başardık. Takvim zorluklarını dikkate alarak Dörtlü Final’den Sekizli Final’e geçtik. 2020 yılında şampiyon ilan edebilen tek Avrupa turnuvası olduk. Gelirimizin aynı olmadığı yıllarda bile bu 3,5 milyonu hep dağıttık. Bu yıl, dağıtılan nihai miktarı değiştirmedik, ancak dağıtma şeklimizi değiştirdik, böylece her maçın önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istedik. Normal sezonda herkes için aynı olan garantili miktardan sonra, her kulüp kazandıkça ödül parasını dağıtma kararı aldık. Geçen sezon, ilk 16'da altı galibiyet ve altı mağlubiyet alan bir takım aynı miktarda para almıştı. Bunu değiştirmek istedik. Burada bilinmesi gereken, nihai tutarın değişmediği ve sezondaki tüm maçlarını kazanan bir takımın daha önce dağıtılan bir milyon avrodan daha fazlasını kazanacağı.

“EuroLeague’de bir sezon geçirdikten sonra kulüplerin bütçesi eksi yönde etkileniyor”

Finansal açıdan sunduklarımızın, özellikle kazanan kulübe verdiğimiz bir milyon avroluk ödülün çok çekici olduğunu biliyoruz. Diğer kulüplerin de EuroCup’ta oynamayı tercih ettiğini biliyoruz. Ancak bu durum, bir sezon EuroLeague’de oynama hedefiyle ilgili bir şey. Buna saygı duyuyoruz ama bu bir endişe konusu olmaya devam ediyor çünkü EuroLeague’de bir sezon geçirdikten sonra kulüplerin bütçesi eksi yönde etkileniyor ve kulüp EuroLeague’e katılamadığında devamlılık olmuyor. BCL’de bu sezon üç EuroCup şampiyonumuz var ( Galatasaray , Malaga, Darüşşafaka). Bu kulüplerin hepsi EuroLeague’de tek sezonluk bir maceranın mali durumları üzerindeki etkisini fark eden ve BCL’de daha istikrarlı bir rekabet ortamı gören kulüpler. Farklı felsefelere sahibiz. Biz kulüpleri bütçelerini artırmaya zorlamıyoruz ve bu BCL'in güzelliği. Bazen son finalistimiz Baxi Manresa gibi küçük bütçeli takımlar da üst sıralarda rekabet etmeyi başarıyor.

“Dört Avrupa turnuvası çok fazla”

Daha önce incelememiz gereken ilk şey, müsabakaların sayısı ve bu müsabakalara erişimdir, bunlara cevap verdiğimizde her şey daha net olacak demiştim. Bu, vurgulamaya devam ettiğimiz bir nokta. Bugün Avrupa turnuvalarını takip eden ve formatın ideal olduğunu söyleyecek tek bir kişi yok. Biz biliyoruz, herkes biliyor. Bu yüzden ideal modeli bulmak için açık fikirli olunması, bir masanın etrafında oturulması ve çözümler aranması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'daki basketbol popülaritesi ile ticari gelir arasında büyük bir fark var. Bu, benim için yönetilmesi en karmaşık zorluk olmaya devam ediyor. Gelir açısından en popüler ikinci spor olmaya devam ediyoruz, ancak hala ondan çok uzaktayız. Bence tartışmaların daha büyük bir çerçeveye oturtulması gerekiyor. Geçen yaz FIBA, bir adım atarak, Avrupa basketbolunun akıbetini tartışmak üzere EuroLeague kulüplerini ile NBA ortaklarımızı bir masa etrafına davet etme girişiminde bulundu. Herkesin mevcut durumu iyileştirmeye nasıl katkıda bulunabileceğini görmeliyiz. Bence dört Avrupa turnuvası çok fazla. Turnuva sayısı ile Avrupa turnuvalarında oynayan kulüp sayısı arasında doğru dengeyi bulmak durumundayız çünkü bugün Avrupa turnuvalarında oynayan 120 kulüp olduğunu da göz önüne almak lazım. Artık Avrupa kupalarında yer alamayacak kulüpler için yapılması gereken fedakarlığın ne olduğunun belirlenmesi gerekiyor. Bunun için tek taraflı bir tartışma olamaz.

“Sporun ve basketbolun geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz”

Bizim işimiz büyümeye devam etmek. Kulüplerimize kendilerini geliştirmelerine, kendilerini tanıtmalarına ve oyuncularını sergilemelerine olanak tanıyan bir ortam sağlamalıyız. Geçen sezonun En Değerli Oyuncusu seçilen Chima Moneke'nin bu sezon NBA'de Sacramento Kings'te oynayacak olması, BCL'in bir oyuncunun kariyerinin geri kalanında faydalanabileceği, gelişebileceği, kendini gösterebileceği bir turnuva olduğunu göstermektedir. Her basketbolcunun hayali olan NBA'e BCL üzerinden ulaşabilirler. Hem kulüpler hem de oyuncular için çekici bir ortam sağlamak ve onlara bir adım öne geçmelerini sağlayacak bu tür olanaklar sunmak istiyoruz. Ayrıca Avrupa'da sosyal medyada bir numaralı turnuva olmaya devam ediyoruz. Bütün bunlar turnuvamıza değer katıyor. Geleceğimize gelince, çok açık, bizim işimiz ürünümüzü geliştirmeye devam etmek. Sporun ve basketbolun geleceği için yaratıcı ve olumlu bir şekilde katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

“Milli takım takvimine saygı gösteriyoruz”

Milli takım pencereleri üzerine sadece BCL etiketiyle konuşabilirim. Ulusal liglere değer veren FIBA’nın felsefesini takip ediyor ve FIBA'nın 213 üye ülkesinin gelişimi için milli takımlara değer veriyoruz. BCL'de pencere maçları sırasında maçlarımızı bir hafta durdurarak bu takvimi destekliyoruz ve saygı gösteriyoruz. Bu sayede basketbolun gelişimine katkı sağlıyoruz.